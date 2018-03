É hoje o lançamento do livro Tinderellas – O Amor Na Era Digital, de Lígia Baruch de Figueiredo e Rosane Mantilla de Souza. No Teatro Eva Herz.

O Museu do Futebol promove, hoje, a palestra Jogo Bonito? Mulheres e o futebol no Brasil e Argentina. Com o pesquisador David Wood.

Estreia, hoje, a temporada 2017 do Balé da Cidade com o programa Corpo Cidade. No Theatro Municipal.

Bete Coelho dirige, amanhã, a leitura cênica da peça O Aquário. No Teatro Aliança Frances, no Centro.

Começa, amanhã, na Galeria Marília Razuk a exposição Babel – Desenhos/Drawings, de Johanna Calle.

Quem esteve na posse de Alexandre de Moraes, no STF, anteontem, notou um certo “isolamento” nada espontâneo tanto de Gilmar Mendes, do STF, bem como de Rodrigo Janot, da PGR.