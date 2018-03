Almoço cheio, ontem, no Rodeio. Bruna Marquezine e amigos em uma mesa e Luciano Huck com a família em outra.

O Theatro NET SP exibe A Casa dos Budas Ditosos, com Fernanda Torres. Hoje. Estreia hoje a peça 5 x Comédia, com Bruno Mazzeo, Lúcio Mauro Filho, entre outros.

No Shopping Frei Caneca. A Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo e o Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo fazem concerto com o pianista Fernando Tomimura e regência de Wagner Polistchuk. Hoje, no Teatro Municipal.

A Biblioteca Parque Villa-Lobos mostra o making of do filme Era o Hotel Cambridge, que narra a trajetória de refugiados no Brasil. Amanhã.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A quem interessar: está criado o Curso de Diplomacia Corporativa. É dela que vai tratar o Instituto de Relações Internacionais & Comércio Exterior, de Rubens Barbosa. Com aulas a partir de abril.