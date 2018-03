João Doria– com apoio da AME Jardins, de Marcos Arbaitman – terá o primeiro encontro com associações de moradores de bairros. Amanhã, no MuBE.

Renata Queiroz de Moraes e Sandro Barros convidam para comemorar a coleção Turandot. Hoje, no Jardim Paulista.

Acontece hoje o Prêmio Geração Glamour, para novos talentos, na Casa Charlô.

Marcos da Costa, da OAB-SP, recebe hoje Rubens Naves para discutir a criação de Comissão de Saneamento Básico.

O Cine Leblon, um dos mais antigos do Rio, vai voltar à cena carioca em 2020. E vem de cara e corpo novos, modelado pela Mozak.