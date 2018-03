Acontece, dia 13, a abertura da exposição Palavras sem Fronteiras, baseada em livro homônimo escrito pelo embaixador Sérgio Correa da Costa. Onde? No Itamaraty, com a presença confirmada do novo ministro Aloysio Nunes Ferreira.

O Centro Cultural SP recebe hoje a primeira edição do Prêmio Casa Vogue Design.

A Burberry e a Marie Claire armam almoço no restaurante Carlota para celebrar a revista. Hoje.

Dani Ferraz fotografa Alexandra Loras para seu novo Guia de Estilo do Senac. Hoje.

O Prêmio Geração Glamour acontece, amanhã, na Casa Charlô.

Leonor Macedo lança Eneaotil, da Mórula Editorial. Amanhã, na Livraria da Vila.

A Casa Guilherme de Almeida marca o Dia Internacional da Mulher, hoje, com o encontro “Vozes Femininas, Grandes Esquecidas”. Apresentando obras das poetas Francisca da Silva, Auta de Souza, Gilka Machado e Narcisa Amália.