Separados há mais de um mês, os mais novos amigos a estilista Paula Raia e o empresário Fernando Alterio moram agora em CEPs diferentes: um está no Jardim América e o outro mudou-se para o Jardim Paulistano.

Vitor Hugo Brandalise lança hoje o livro O Último Abraço – Uma História Real sobre Eutanásia no Brasil, na Livraria da Vila da Fradique.

Fáfá de Belém estreia papel no musical O Homem de La Mancha. De quarta a domingo no Teatro Alfa.

Semana da Mulher: a joalheria francesa Van Cleef & Arpels pilota batepapo sobre as pedras e a moda, com a astróloga Jacqueline Cordeiro. Amanhã, no Shopping JK.

Semana da Mulher: a convite de Olivia Machado, sócia da África, Valéria Baraccat Gyy ministra palestra na sede da agência. Amanhã.

Semana da Mulher: a Casa Santa Luzia reúne para debater o tema Alimentação nos dias de hoje: os desafios da mulher. Amanhã.

A Casa Guilherme de Almeida promove 0 encontro Vozes Femininas, Grandes Esquecidas”, com leitura de poesias de várias autoras. Amanhã.