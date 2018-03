Ana Carolina Moreira Santos e Thais Vasconcellos armam ciclo de debates na Semana da Mulher Advogada. A partir de terça-feira, na Casa do Advogado de Pinheiros.

A pizzaria Carlos recebe, a partir de segunda, os chefs Bel Coelho, Pier Paolo Picchi e Ivan Ralston para criação de receitas especiais.

Acontece segunda-feira, na Assembleia Legislativa, cerimônia que vai celebrar os 150 anos do Colégio São Luís.

A Shoestock reabre sua primeira loja, em Moema. Terça.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Biblioteca do parque Villa-Lobos vai celebrar o aniversário de Heitor Villa Lobos com apresentação da Cia. Lúdicos de Teatro Popular, contando a história da infância do compositor.