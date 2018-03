Ilan Goldfajn, do BC ganha o Prêmio Scopus pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Segunda, em Higienópolis.

Ana Cañas faz apresentação na La Maison Renault. Hoje, nos Jardins. Estreia, hoje, a peça Tô Gravida, com Fernanda Rodrigues e Paulo Vilhena, no Teatro Cetip.

}Cristina Naumovs coloca seu Bloco do Apego na rua. Amanhã, em Pinheiros.

Carolina Pasquali, diretora do Videocamp, e Estela Renner, diretora do filme ‘O Começo da Vida’, apresentam o painel Airbnb of Movie Theaters: Free, Anytime, Anywhere no South by Southwest. Dia 15, em Austin.

Morton Scheinberg está sendo homenageado pelo Colégio Americano de Reumatologia. Por seu trabalho com a doença lupus.