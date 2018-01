É hoje o lançamento da programação do primeiro semestre do Theatro Municipal, com estreia de Roberto Minczuk à frente da OSM.

Amanhã, o Glamurama arma agito de durante o Carnamauri para convidados.

Acontece hoje o cortejo do bloco Vem Ni Mim Que Eu Tô Com Tudo, com apresentação surpresa de Chiquinho Scarpa. Nos Jardins.

A Sinfônica Heliópolis começa sua temporada, amanhã, no Masp.

Wallace Neves, sommelier do Sheraton Rio, superou 150 concorrentes e será o “embaixador dos Vinhos do Alentejo” no Brasil em 2017.