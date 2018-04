Teve alta do Hospital Samaritano, esta semana, Chico Anysio – que havia sido internado com uma pneumonia.

Marco Giannotti leva, amanhã, suas telas para o Gabinete de Arte Raquel Arnaud.

Bruna Aliperti, Julie Cherman, mais Juliana Malzoni lançam nova marca amanhã: a moderna Pink Lemon.

Para quem gosta de animais, o Spa 7 Voltas terá palestras, fim de semana, com o mestre Gilberto Miranda.

A Flip aderiu à onda do twitter. O curador da feira, Flavio Moura, vai alimentar o site.

Com agenda lotada nos EUA, Rodrigo Santoro não deve ir a Cannes. Onde será exibido o longa I Love You Phillip Morris, do qual participa.

Desde o começo da semana, uma turma de teens bate ponto na porta do Itaú Cultural. Para garantir ingresso para o show do grupo Teatro Mágico.

A família Feffer recebe hoje, em Nova York, prêmio de reconhecimento do Rainforest Alliance. Pela sua Suzano.

Jack Terpins é o único brasileiro convidado para a recepção que Shimon Peres oferece ao papa. Segunda, em Jerusalém.

A nova Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010 vai fundo. Prevê até que os bombeiros “deverão efetuar 50 mil salvamentos marítimos e 280 mil operações de resgate…”

