Claudia Leitte faz show, hoje, no palco do Audio Club.

Cacá Ribeiro e Marina Dias recebem amigos para a noite “No Mercy” do Club Jerome, em Higienópolis. Amanhã.

Acontece amanhã o 1º It Brands Experience, no Queiroz Tênis.

E o general Villas Boas, comandante do Exército, abriu uma conta do Twitter na segunda-feira. Ontem, ao escrever sobre a situação no Espírito Santo, afirmou que “não vamos substituir a PM”.