Tanto Sarney quanto Romero Jucá, também no almoço do Itamaraty, se abstiveram de comentar a nova investida de Rodrigo Janot, da PGR. Mas pelo pouco que se conseguiu tirar deles, a visão é de ação “requentada”.

É hoje o lançamento do livro Duas Unhas de Queijo, de João Castanho Dias. Na Livraria da Vila da Fradique.

A Galeria Mario Cohen abre hoje a exposição de Sebastião Salgado.

Os nomes das mesas ontem, no salão do Itamaraty, eram de clubes de futebol da Argentina e do Brasil. Serra surpreendentemente não ficou na batizada de… Palmeiras.