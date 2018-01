O Refúgio Ecológico Caiman, de Roberto Klabin, foi um dos 15 indicados para o prêmio do World Travel & Tourism Council 2017. A premiação será em abril.

Estreia hoje na série Zona de Conflito que estreia sábado no History Channel com registros do documentarista de guerra Gabriel Chaim.

Inaugura hoje, na Galeria Jaqueline Martins, exposição de Lydia Okumura. Abre também hoje o projeto de Okumura no espaço Auroras, de Ricardo Kugelmas.

O Bar Brahma começa hoje seus tradicionais esquentas de Carnaval.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abre segunda-feira, a exposição coletiva A Terceira Mão, na Galeria Fortes, D´Aloia & Gabriel. Na Vila Madalena.

A Give Me 5 arma festa de pré-Carnaval com show da banda Jammil e uma Noites, na Casa Aragon. Hoje.

A mostra Anita Malfatti: 100 anos de arte moderna começa terça. No MAM.