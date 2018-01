Os Irmãos Campana recebem homenagem sob o tema Made in Brazil, amanhã, no Design Sunsets. No Istituto Europeo di Design.

Elba Ramalho apresenta o show O Carnaval do Brasil, de hoje até domingo, no Sesc Vila Mariana.

Abre amanhã, a exposição individual de Vânia Mignone. Na Casa Triângulo

Roberta Sá faz show, hoje e amanhã, no Teatro J. Safra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Baró Galeria recebe convidados para a abertura das mostras de Raquel Kogan e Lea van Steen. Amanhã.

A HarperCollins comprou os direitos de This Is How It Always Is, obra de Laurie Frankel, sucesso de crítica internacional.