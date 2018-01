Amalia Giacomini inaugura, hoje, a exposição Entreaberto, na Galeria Lume.

A Galeria Raquel Arnaud tem hoje abertura dupla: da individual de Tuneu Hexacordo e da coletiva Um Ensaio Sobre o Desenho.

Liniker e Os Caramelows fazem show do disco Remonta. Hoje, no Bourbon Street.

É hoje o lançamento do documentário Homem Comum, de Carlos Nader. No Espaço Itaú de Cinema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

The Art of Heineken toma conta do MAC USP, com show da banda Warpaint, composta só por mulheres. Amanhã.

Hoje, Dia de Iemanjá, Nizan Guanaes recebe para uma “acarajezada” na DM9. Fundador do Grupo ABC, Nizan vai ficar mais focado a partir de agora na agência onde se consagrou na década de 90.