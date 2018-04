Pedro D’Orey e Rui de Souza recebem para coquetel assinado pelo chef português Tiago Bonito. Hoje, no Tivoli Mofarrej.

A Open Society Foundations lança o relatório Crack: Reduzir Danos – Lições Brasileiras de Saúde, Segurança e Cidadania. Hoje, no Tucarena.

É amanhã a festa Top Night da Mercedes-Benz na Casa Fasano com exposição de fotos de Luiz Tripolli.

Acontece hoje a projeção dos filmes Cidade Cinza e Pixo, no Mirante 9 de Julho. Com debate sobre o tema com Binho Ribeiro (grafiteiro) e Cripta Djan (pixador ativista) e mediação de Alê Youssef.