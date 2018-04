Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law farão homenagem a Heath Ledger no Festival de Cannes. Antes da apresentação do longa The Imaginarium of Dr. Parnassus, último filme do ator. Dia 22.

O grupo Satyros comemora: estão esgotados os ingressos da temporada da peça Liz. Que só estreia na sexta. No teatro do Sesc Paulista.

O violinista brasileiro Rosnei Tuon tem missão especial no programa da orquestra Suisse Romande, que toca na Sala São Paulo. Levar sua turma ao Guarujá e a bons restaurantes.

O turismo do País cresceu 16% e faturou US$ 5,8 bilhões. É nesse cenário que Florianópolis recebe, em maio, conferência de turismo da WTTC.

Viko Tangoda vai ter que provar que é bom de caçarolas: cozinhando para os chefs franceses Yves Camdeborde e Christian Constant. Segunda, em encontro no Senac.

Para contornar a crise, o IPVA paulista pode passar a ser pago em seis prestações a partir de março. A ideia é do deputado João Mellão Neto.

Hulda Bittencourt, do balé Cisne Negro, comanda bate-papo aberto ao público. Terça, no Teatro Franco Zampari.

Naomi Campell anuncia que vai pendurar o salto agulha e voltar a viver em Londres. Diz a top que sente muita falta do… chocolate inglês.

