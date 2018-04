Acontece hoje a festa Chá da Alice, com participação de Alinne Rosa, no Via Matarazzo, na Barra Funda.

A Cia. Ballet Stagium comemora 46 anos com o espetáculo Memória e Preludiando. Hoje, no Teatro J. Safra.

Duani, vocalista do #Forróçacana, volta ao palco do Canto da Ema, hoje, para apresentação. Em Pinheiros.

A OAB, seção Osasco, comemorou com homenagem os 90 anos do advogado Albertino Oliva. A se completarem hoje.