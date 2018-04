A Casa 92 arma a festa Nós Amamos São Paulo, para celebrar os 463 anos da cidade. Hoje, em Pinheiros.

Acontece, hoje, no Teatro Faap a pré-estreia do espetáculo Roque Santeiro, o Musical.

O filme Estrelas Além do tempo, tem pré-estreia hoje, no Cinemark do Cidade Jardim.

É amanhã o lançamento do livro em homenagem a Ferreira Gullar, Visões de um Poema Sujo, no Museu Afro Brasil, no Ibirapuera.

Os Originais do Samba fazem show no Centro Cultural Fiesp, amanhã.

Abre, amanhã, no Museu de Arte Sacra, a exposição Filhos de Deus, de Daniel Taveira.

A primeira tentativa não deu certo e o Friday’s saiu do Brasil. Sete anos depois, a rede está de volta e abre, hoje, a primeira loja, sob o comando dos sócios Rafael Limonta e Claudio Loureiro, do Grupo Bar.