Mary Carmen Matias abre a mostra Modulações. Dia 2 de fevereiro, no Sesi.

A Repetto convida para a pré-estreia do filme A Bailarina. Hoje, no Cinemark do Cidade Jardim.

Supla faz show de lançamento do álbum Diga o que você pensa. Hoje, no Audio Club. Acontece, amanhã, única apresentação da peça Portátil, com o Porta dos Fundos, do Tom Brasil.

A Rocco saiu na frente e vai publicar, em março, um dos sucessos internacionais de 2016: Resistência, livro de estreia da norte-americana Affinity Konar.