A Zipper Galeria recebe, hoje, mais uma edição do Salão dos Artistas sem Galeria.

Luana Camarah vocalista da banda Malta sobe, hoje, ao palco junto com a banda Rolls Rock – Bar Charles Edward.

Há vinte anos estudando e discutindo partidos e eleições, Jairo Nicolau lança, no final do mês, Representantes de Quem? – Os Descaminhos do seu Voto da Urna até a Câmara. Pela Zahar.

O chef curitibano David Hertz, da Gastromotiva, está participando do WEF, a convite de Klaus Schwab, executive chairman do evento. Para que? Vai dividir hoje as panelas com a chef Manal Al Alem, dos Emirados Árabes e com ninguém menos que Jamie Oliver.

Rodrigo Maia saiu de almoço ontem, em SP, com o deputado Andres Sanchez, com o cofre cheio. O deputado petista, ligado a Lula, lhe disse que pode contar com os 25 votos da bancada na Câmara.