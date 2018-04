É hoje a pré-estreia da peça O Orgulho da Rua Parnell. Com direção de Darson Ribeiro, na Verniz Galeria.

Alberto e Valéria Hiar, da Zoomp, armam coquetel para a top holandesa Anna Cleveland. Segunda, no Jamile.

Paulo Sergio Ferraz de Camargo lança o livro Dano Moral Coletivo, terça, no Esporte Clube Pinheiros.

Chic Kertész recebe convidados para a pré-estreia do documentário Axé: canto do povo de um lugar. Domingo, no Espaço Itaú de Cinema.

Já está disponível o segundo lote de ingressos para o camarote Nº1 da Sapucaí.