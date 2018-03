Na frente: Camila Pitanga, Tim Maia, Marina de la Riva e mais…

Amaury Jr. estreia como empresário da noite em grande estilo. O Club A, que tem o apresentador como um dos sócios, vem com polpudo investimento de R$ 6 milhões.

Não é fácil fazer show no Baretto, onde o artista se mistura com a plateia. Mas Marina de La Riva foi bem em sua estreia, anteontem – e deve ficar mais à vontade ainda, hoje e amanhã.

O PT do Maranhão decidiu suspender a filiação de todos os que embarcarem na gestão Roseana Sarney. Já a Executiva nacional adotou outra tática: o bom e velho muro.

Na paralela à Semana de Designer de Milão, quarenta profissionais brasileiros participam hoje de passeio guiado pela cidade. A convite da empresa americana Guardian.

Sem data para voltar às novelas, Camila Pitanga, mais uma vez, estará à frente da apresentação do Som Brasil, da Globo. Estreia hoje, com tributo a Tim Maia.

A crise chegou ao carnaval. A Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro vai recomendar às escolas que reduzam seus componentes e limitem o número de alegorias no desfile do ano que vem.

Inspirado nos 509 anos do descobrimento do País, anteontem, o senador Mão Santa fez um pedido inusitado. Que os brasileiros abandonem “o vício horrível de minimizar a inteligência dos portugueses”.

