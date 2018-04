A Air France arma sua festa de verão no rooftop do Caesar by Sofitel, em Ipanema no Rio. Dia 15.

O DJ e produtor britânico Jonas Blue se apresenta, hoje, no Audio Club.

A Dukalerô Produções Artísticas faz estreia da peça Santo Chá pra Bicha Má, hoje, no Teatro Bibi Ferreira.

Lucas Franzato e Grupo Morena Rosa apresentam suas coleções de inverno, quarta, no Fasano.

Interinos: Gabriel Manzano, Julianna Granjeia, Marilia Neustein e Sofia Patsch.