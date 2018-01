A equipe de relatoria do Orçamento 2017 de São Paulo teve trabalho. No total, foram apresentadas 6.366 emendas pelos vereadores. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara acolheu “apenas”… 947.

O Instituto Mises, de Hélio Beltrão, completa oito anos em clima de missão cumprida: com 100 mil exemplares de livros vendidos e um milhão de downloads gratuitos de 61 títulos editados.

Paula Ferber e Soleil d’Été abrem loja, hoje, em Trancoso.

Maria Fernanda Cândido tem participação especial na pré-estreia da série Sesamo. Hoje, na TV Cultura.

A Fundação CSN e o Barnard College, em NY, lançam o programa “Ganhar o Mundo”, no qual 30 jovens mulheres de 15 a 18 anos serão selecionadas para obter bolsas no exterior. As inscrições podem ser feitas até o dia 30.

Alckmin tem “almoço de Natal” nesta sexta-feira, no Bom Prato da Lapa. Que, como outros 50 restaurantes da rede, no Estado, servirá – por R$ 1,00 – pernil, chester, saladas, sucos e sobremesas.