Aninha Gonzalez e Cirôc pilotam agito de fim de ano, ao som de Marina Diniz e Milton Chuquer. Na casa da banqueteira, amanhã.

O Air Popup Club recebe os DJs Diam e Gabriel Boni para a última festa do ano, no rooftop do Shopping Light. Na sexta-feira.

Ignorando a crise econômica, a bancada do PT na Câmara votou ontem a favor do reajuste de mais de 23% do salário dos vereadores. Dos 11 petistas, apenas um se absteve e não estava no plenário: Nabil Bonduki.