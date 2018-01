Modesto Carvalhosa recebe a comenda Colar do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado. Segunda-feira, no Palácio da Justiça do governo paulista.

O MuBE abre a exposição Paisagens Invisíveis, que apresenta trabalhos de Chelpa Ferro, Detanico Lain e Lenora de Barros, entre outros. Hoje, no Jardim Europa.

Acontece hoje o lançamento do livro Um Lugar Chamado Aqui, de Felipe Machado e Daniel Kondo. Na Cultura do Shopping Iguatemi.

O Museu de Arte Sacra de São Paulo inaugura, hoje, sua Feira de Artesanato.

