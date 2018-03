O Sindicato dos Artistas de São Paulo está discutindo as brechas da nova Lei Rouanet. E arma um ato nas escadarias do Teatro Municipal, no dia 1º.

Paulo Hartung, que completou 52 anos no feriado, ganhou telefonema de ‘parabéns a você’ do conterrâneo e amigo Roberto Carlos.

Renato Ochman lança hoje o livro Vivendo a Negociação. Na Livraria da Vila do Shoping Cidade Jardim.

Valentin Gentil faz palestra em São Paulo, dia 7, na Procuradoria Regional da República. O tema será o livro O Insano Sistema de Saúde Mental, do americano Pete Earley, que estará presente.

Aline Muniz promete por todo mundo para dançar, em show hoje. No Bleecker Street.

Alanis Morissette gostou do que viu durante sua turnê brasileira. Vai aprender capoeira. A cantora procurou a escola que Beto Simas mantém em Los Angeles.

Aviso da polícia em um jornal universitário em Montana, nos EUA: “Foi encontrado na rua um pacote com um MacBook e um saco de maconha. Se o dono aparecer, devolve-se o laptop.”

