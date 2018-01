Para marcar seus 90 anos – completados hoje –, a Casa Santa Luzia espalha telões pela loja contando um pouco da sua história, e exibindo campanha feita por Washington Olivetto.

Ana Isabel Carvalho Pinto e Eduardo Kyrillos, do shop2gether, pilotam jantar, hoje, com live painting de Rita Wainer.

Em sessão extra do CNJ, Flavia Piovesan, dos Diretos Humanos, lança hoje, em Brasília, o Pacto para Erradicação do Trabalho Escravo.

Nava Politi assume a presidência da Wizo. Hoje.

O Dia do Forró promete hoje, em SP, uma noite quente. Com Elba Ramalho e Mariana Aydar no Canto da Ema e mais de 100 forrozeiros reunidos no evento Viva Gonzagão, na Estação do Brás.