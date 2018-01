Amyr Klink lança, hoje, seu novo livro Não há tempo a perder no MIS.

Alexandre Birman comemora a abertura da pop-up store no JK Iguatemi com almoço no Forneria. Segunda-feira.

Flavia Aranha recebe Bem Gil para celebrar sete anos da marca. Hoje, na Vila Madalena.

Cléo Aidar lança sua coleção de inverno. Segunda-feira, no Itaim Bibi. Diego de Oxóssi lança, terça-feira, o livro O Poder das Folhas. Na Cultura do Shopping Bourbon.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Feira Preta, um dos principais eventos da cultura negra, comemora seus 15 anos com evento hoje. Em SP.

Isabel Lustosa, advogada do escritório Ulhôa Canto, Rezende e Guerra é destaque do segmento de energia elétrica no anuário Análise Advocacia 500.