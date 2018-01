Michel Temer confirmou presença no Prêmio Líderes do Brasil, segunda, no Palácio dos Bandeirantes.

Ana Cristina Bernardes e Cristina Cataldi Pedrosa armam almoço de Natal, hoje, no Shopping JK.

Abre, hoje, a primeira loja da Unak. Na Barão de Tatuí.

É hoje a inauguração da flagship store da Scarf Me na Osca Freire.

Enquanto votavam a MP que autoriza importação de papel-moeda sem licitação, deputados não desgrudaram o olho do Whatsapp. Motivo? Acompanhavam o julgamento de Renan no STF.