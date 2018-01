É hoje o jantar anual de Confraternização do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, no Lions Nightclub. Fernanda Marques e Grifith armam jantar em parceria, hoje, nos Jardim Europa. Helo Rocha e Djaya Levy lançam coleção conjunta. Hoje, nos Jardins. Emannuelle Junqueira faz venda especial em prol de a açõe sociais destinadas a mulheres. Amanhã e sexta, nos Jardins. Manu Berger lança o livro Entre Taças de Champagne e Cálices de Vinho. Amanhã, na Cartier, do Iguatemi. José Pio Borges, ex-BNDES, é o novo presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, no Rio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.