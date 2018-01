A editora Cobogó lança o livro Arte Brasileira para Crianças, amanhã, na Pinacoteca.

Robson Viturino lança Do Outro Lado do Rio, segunda feira, na Cultura da Paulista.

Acontece, segunda, o lançamento do projeto Massa Branca, de Silvia Finotti, com linha assinada por Celso Orsini. No Jardim Europa.

Cristina Mutarelli autografa seu Alberta e o Pássaro Azul. Amanhã, na Livraria da Vila da Alameda Lorena.

João Suplicy arma festa de comemoração dupla, segunda-feira, no Ilha das Flores. Para lançar sua nova música, Um Abraço e Um Olhar e celebrar um ano de seu programa Violão Ao Vivo em Casa.