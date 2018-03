De tão animado com o show de Cachoeiro de Itapemirim, Roberto Carlos mudou a agenda – coisa rara – e ficou mais um dia na cidade. Na segunda, recebeu no hotel os amigos, para uma peixada.

É Bibi Ferreira, interpretando clássicos de Edith Piaf, quem abre o Ano da França no Brasil, nesta terça, na cidade de Ouro Preto. Na plateia, a ministra da Cultura da França, Christine Albanel.

Yeda Crusius oferece jantar, na quarta-feira, com direito a palestra de Jorge Gerdau. Para as lideranças do Movimento Brasil Competitivo e de seu equivalente nos Estados Unidos, o Council on Competitiveness.

O publicitário Márcio Pitliuk está na Polônia, de onde transmitirá, para a Rádio Eldorado, até o dia 25, boletins diários sobre a Marcha da Vida, que leva milhares de pessoas para conhecer os campos de concentração nazistas.

Reinaldo Lourenço vai assinar uma linha para a C&A. A ser lançada durante a próxima edição da SPFW, em junho.

Dom Mathias Tolentino Braga, abade do Mosteiro de São Bento, recebeu o título de Cidadão Paulistano.

Sergio Cesar vai expor as suas favelas feitas de papelão na galeria Priska, de Nova York.

Confirmada a notícia veiculada no Direto da Fonte online no domingo, e nesta segunda no Estadão: André Esteves recomprou o Banco Pactual.

