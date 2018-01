Francesco Vezzoli, que vem para o projeto Preciosidades Vivara, em sua homenagem – na Oca do Ibirapuera, a partir do dia 10 –, chega uma semana antes. Com o projeto de conhecer Gilberto Braga, cuja novela Dancin’Days influenciou sua obra.

Ricardo Viveiros lança biografia de Alencar Burti. Segunda-feira, na Livraria da Vila do Shopping JK.

Doria viajou com a família para Estados Unidos e República Dominicana. Retorna ao País, para retomar o trabalho de transição de governo, dia 7.