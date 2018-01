Abilio Diniz lança, hoje, o livro Novos Caminhos, Novas Escolhas na Saraiva do Shopping Pátio Higienópolis.

Aron Kremer autografa seu A Desordem dos Fatores: Prosa precária e falsos poemas de Joel Pink. Hoje, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Sergio e Renata Simon, do Museu Judaico, homenageiam com jantar Fernando Haddad. Amanhã, nos Jardins.

O maestro Julio Medaglia fará na Academia Paulista de Letras (APL), a palestra Música no Brasil. Amanhã.

Carlos Jereissati pilota jantar hoje para o movimento Fio da Meada.

Elza Soares faz show de lançamento do vinil A Mulher do Fim do Mundo. Amanhã, no Sesc Pinheiros.

Faltando pouco menos de um mês para a sua festa beneficente, que acontece no dia 24 de novembro, o MASP comemora: já vendeu 90% das mesas.