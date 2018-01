O Fleury comemora os 90 anos hoje com show de Maria Rita cantando Ella Fitzgerald. No Teatro Santander. Mariana Berenguer promove lançamento com direito a desfile e sorteio de uma de suas joias. Amanhã. O quarteto de cordas de Trancoso, patrocinados por Sandra Habib, estão se apresentando em São Paulo. Hoje, na escola Graded e quinta-feira, na comunidade do Jaguaré e no colégio Saint Paul’s. Johanna e Alexandre Birman pilotam jantar em torno de Suzy Menkes. Hoje. É hoje a pré-estreia de Precisamos falar com os homens? Uma jornada pela igualdade de gênero, no Kinoplex Itaim. A Galeria Monica Filgueiras abre a exposição coletiva (in)corporatura, em parceria com o Atelier Paulista. Silvio Bentes comanda mais um “Cantores do Bem”, no Trio Pergola. Hoje. A Galeria Mario Cohen abre a mostra Kuwait um Deserto em Chamas, de Sebastião Salgado. É inaugurada hoje escultura Vlado Vitorioso na Praça Memorial Vladimir Herzog. Com presença de Ivo Herzog.

