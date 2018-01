Esther Giobbi e o Projeto Sertões lançam coleção e exposição, hoje, no Jardim Europa.

A Galeria Passado Composto recebe, amanhã, a mostra Artistas da Tapeçaria Moderna II, nos Jardins.

O Unique ganhou, pela segunda vez consecutiva, o prêmio de “Melhor Hotel da América do Sul” pela Condé Nast Traveler.

Roberto Juliano lança, hoje, o livro Receitinhas para você: A Culinária Vegana. Na FNAC Pinheiros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com presença de Rodrigo Galindo, CEO do grupo Kroton, acontece hoje a entrega do Prêmio Revelação de Finanças. No hotel Unique.

A Belas Artes comemora 91 anos com o lançamento e exposição do livro A Grandeza da Arte e sua Missão. Amanhã.

Interinos: Gabriel Manzano, Julianna Granjeia, Marilia Neustein e Sofia Patsch.