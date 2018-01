Gisela Gueiros é a curadora da exposição pop-up Procession, que reúne nove artistas brasileiros e abre, amanhã, na Foley Gallery, em NY. Começa hoje o Festival Arca do Gosto, da Aliança dos Cozinheiros do Slow Food Brasil. Rachel Guedes e Malu Moreira armam vernissage, hoje, na RG Casa Estúdio. Bianca Leardi, Renata Vicintin e Maria Fernanda Monteiro de Barros inauguram o Espaço Rua França. Nos Jardins. Sandro Barros e Daniela Norinder lançam, hoje, coleções no ateliê do estilista. Com parte da renda revertida para a Childhood Brasil É hoje a pré-estreia de O Misantropo, no Teatro Aliança Francesa. A Firma Casa abre a mostra Shaping Stories in Art Design, do coletivo ítalo-alemão de design Hillsideout. Hoje. Interinos: Gabriel Manzano, Julianna Granjeia, Marilia Neustein e Sofia Patsch

