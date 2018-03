O Vale do Anhangabaú terá atenção especial na Virada Cultural deste ano. Será o centro de danças do evento. Além de um palco próprio para apresentações, o espaço terá ônibus exclusivo.

Irina Verardo, da Valcucine, confere hoje o showroom da marca italiana, na Gabriel Monteiro da Silva. Assinado por Frank Ferrante.

Marcos Valle é o professor da aula-show Sala do Professor Buchanan’s, dia 28. Com transmissão ao vivo pela Eldorado.

Marcio Kogan embarca para Londres na semana que vem. Faz parte do júri de um dos mais importantes prêmios de design, o D&D Award.

João Emanuel Carneiro está feliz da vida. Sua novela Da Cor do Pecado, que foi comprada pela Coreia do Sul, tornou-se o folhetim brasileiro mais vendido no mundo.

A ONG “Vida Jovem”, representante da Men’s Hope, Girls Hope, é a única do País a concorrer ao patrocínio de U$ 50 mil do JPMorgan.

Sugestão gaiata para fabricação de adesivo exclusivo, agora que Madonna voltou a namorar com Jesus: “Não sou dona do mundo mas sou namorada do filho …do dono”.

