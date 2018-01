Fábio Medina Osório, ex-AGU, será uma das atrações do Annual Anti-Corruption & Investigations Conference. Amanhã, no Tomie Ohtake.

Acontece, a partir do dia 25, o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. No Transamérica Expo Center.

O MAM promove sessão gratuita de leitura de textos de Clarice Lispector e Hilda Hilst, com Raul Antelo e Eliane Robert Moraes. Hoje.

É hoje o jantar de aniversário da Tasca da Esquina com os três chefs portugueses.

Cristina Canepa abre a exposição Espaço, Tempo e Memória amanhã. No Ateliê Galeria Priscila Mainieri.

Carol Bassi inaugura, amanhã, sua pop-up store no Shopping Cidade Jardim. Com direito a pocket collection em parceria com Silvia Braz.