Silvia Furmanovich faz lançamento da coleção Santa Fé. Quinta, na casa Manioca.

A Polo Ralph Lauren, a FishFire Ideas e Pedro Braun recebem para campeonato de gamão na loja da marca. Hoje.

Thomas Baccaro e Francisco Faria abrem, hoje, mostras individuais, na Galeria Bolsa de Arte. A peça Corpo: mente, de Rodolfo Araújo, tem leitura amanhã, no Teatro Cultura Inglesa de Pinheiros.

Lilian Pacce lança seu novo livro O Biquíni Made in Brazil. Amanhã, na Cultura.

A Sisley Paris Brasil promove hoje almoço na Casa Solimene.

Durante as comemorações do Dia dos Médicos, hoje, a direção do Hospital Santa Cruz sorteará a obra Duck Dreams, da série Cérebros de Antonio Peticov.