Rubens Ricupero recebe o prêmio Professor Emérito 2016 – Troféu Guerreiro da Educação – Ruy Mesquita. Hoje, no Teatro CIEE, no Itaim.

No Dia do Professores, sábado, Gabriel Chalita fará palestra em homenagem à categoria. No Teatro Eva Herz.

A Memo promove aulas funcionais abertas ao público. Hoje, no lounge do Iguatemi.

Tania Bulhões e Thais Senna armam worskhop, hoje, na loja do Cidade Jardim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os Titãs fazem show partir de hoje, no Teatro J. Safra.

Anna Bella Geiger abre a exposição Circa MMXVI – Obras Inéditas e Algumas Conhecidas. Amanhã, na galeria Mendes Wood, nos Jardins.

A Galeria Millan inaugura, amanhã, a mostra Pálpebras, do artista Tunga.

Djavan apresenta seu show Vidas para Contar, amanhã, no Espaço das Américas.

O Nobel de Literatura dado ontem a Bob Dylan rendeu comparações tupiniquins. Nos corredores das editoras, ontem, falava-se que, se o premiado fosse brasileiro, seria… Chico Buarque.