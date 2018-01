Mailson da Nóbrega lança nesta segunda A Economia: Como Evoluiu e Como Funciona, escrito em parceria com Alessandra Ribeiro. Segunda-feira, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Abre hoje a mostra Desse Pálido Ponto, de Ricardo Alves. Na Galeria Sancovsky.

Estreia, amanhã, a peça Troilo e Créssida, com direção de Jô Soares. No Teatro do Sesi, na Avenida Paulista.

Jean Marc Pouchol, da Air France-KLM, convida para a celebração dos 70 anos de operação da companhia no Brasil. Com presença de Jean-Marc Janaillac, CEO do grupo. Segunda-feira, na Estação São Paulo.