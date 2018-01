Alexandre Iódice muda de ares e abre a exposição Tramas. Dia 17, nos Jardins.

O Bloco Bangalafumenga, faz show no Carioca Club, hoje.

Andrea Bocelli se apresenta, amanhã e depois, no Allianz Parque, em Perdizes.

Estreia hoje o espetáculo Divas – O Musical, com Luiza Possi, Jeniffer Nascimento, Nikki, Rodrigo Andrade, Daniel Blanco, entre outros. No Teatro Procópio Ferreira.

Constance Zahn lança mais uma edição de sua revista no hotel Unique, hoje.

Abre hoje, no Sesc Pompeia, a exposição Lina Bo Bardi: Together, com curadoria de Noemí Blager.

Maria Rita canta no show Samba da Maria, no Citibank Hall, em Santo Amaro. Hoje.

A sintonia total entre Estado e Prefeitura vale até no futebol: Alckmin, Márcio França, Doria e Bruno Covas são todos santistas desde criancinhas.