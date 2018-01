Fabrício Valério lança o livro A Menina que Parou o Trânsito. Hoje, na Livraria Nove Sete, na Vila Mariana. A banda Rotação Inversa faz o show Raul em Rotação Inversa, acompanhada de quarteto de cordas, no Teatro Décio de Almeida Prado. Wilco faz apresentação intimista no auditório Ibirapuera. Amanhã. O Lied Ballet mostra suas coreografias, terça -feira, no Teatro Bradesco. Mario Sergio Cortella lança Por Que Fazemos o Que Fazemos. Segunda, na Cultura do Conjunto Nacional. E a comunidade judaica prestará homenagem a Shimon Peres, amanhã, no Teatro da Hebraica.

Anitta faz rasante no MIS, segunda-feira. Motivo? Ver a exposição De Fotografia à Tactography™,na companhia da amiga Nathália Santos que é deficiente visual. Na mostra, Gabriel Bonfim criou fotos em auto-relevo para que possam ser tocadas pelos cegos.