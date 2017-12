A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira realiza o Fórum Econômico Brasil-Países Árabes. Dia 5, no Hotel Tivoli. Milton Hatoum recebe o título de Cidadão Paulistano das mãos de Nabil Bondulki. Hoje, na Biblioteca Mário de Andrade. Gary e Rose Neeleman lançam hoje o livro, Soldados da Borracha. Na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Começa hoje a terceira edição do SP Breast Symposium. Organizado pelos professores João Carlos Sampaio Góes e Rolf Gemperli. A Coven lança o projeto Um Manifesto, com de Isabella Prata em homenagem a liberdade feminina. Na Galeria Mendes Wood.

Michel Temer, Moreira Franco, Henrique Meirelles e Maria Silvia Bastos Marques fazem palestras durante o Exame Fórum, evento da revista Exame, que acontece hoje, no Hotel Unique.

O mundo financeiro está estressado por causa da situação do Deutsch Bank, o rei mundial dos derivativos. A pergunta de um bilhão de dólares: até quando o BundesBank vai resistir antes de entrar ajudar?