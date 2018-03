Na frente: Rafael Cortez, José Eli da Veiga, Ricardo Castilho, Albert Einstein, Greenpeace e mais

Personalidades como Nelson Motta, Marcelo Anthony, Daniella Cicarelli, Zélia Duncan e Zé Pedro, entre outros, vão doar seus iPods por uma boa causa. O leilão reverte a renda para a Turma do Bem, ONG com mais de 5 mil dentistas voluntários em todo o País.

A revista Sorria* completa um ano. Para comemorar a data, convidou o apresentador Rafael Cortez, do CQC, para pilotar a festa que ocorre amanhã, no ZHI Club. A noite conta ainda, com a participação do grupo de percussão Batuntã.

Com base no livro Desenvolvimento Sustentável: Que Bicho É Esse?, de José Eli da Veiga, acontece, amanhã, na USP, o seminário Os Jovens e o Desafio do Desenvolvimento Sustentável.

Ricardo Castilho lança, na terça, na Faculdade Santa Marcelina, Gastronomia Solidária – sobre um projeto social em que grandes chefs ensinam receitas a moradores de rua. A verba arrecadada financiará a continuidade do trabalho.

O Albert Einstein passou no teste de 1.241 itens mensuráveis e é o primeiro hospital de fora dos EUA a receber a certificação pela Joint Comission/ CBA.

A Sony Ericsson está na lista do Greenpeace como uma das empresas verdes de produtos eletrônicos. A fabricante de celulares foi classificada pela ONG por ter uma política consistente de sustentabilidade.

A Eletrocooperativa apresenta, na quarta, a seu novo portal, viabilizado pelo Ministério da Cultura. Com o objetivo de promover desenvolvimento sustentável, produção cultural e distribuição de renda.

O Prêmio Fundação Bunge definiu para este ano, como temas, “Agricultura Tropical” e “Pintura” – e já começou a receber indicações. O objetivo é premiar dois profissionais em cada uma das áreas definidas.

