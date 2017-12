Geraldo Alckmin recebe, quarta-feira, o III Prêmio Casa Hope de Responsabilidade Social, durante jantar em comemoração aos 20 anos da organização. O motivo: seu apoio institucional e pessoal à causa da ONG.

A joalheira Elisabete Gaspar criou, em parceria com a ONG Orientavida, uma pulseira com um pingente exclusivo para o Outubro Rosa. A ideia é arrecadar fundos que financiarão mamografias para milhares de mulheres.

A marca Balletto está fazendo uma venda especial na qual parte da renda será revertida para a instituição Novos Sonhos – que ajuda a dar aulas de balé para crianças da Cracolândia, com o intuito de concorrerem a uma vaga no Bolshoi.

A Sala São Paulo aderiu à campanha da Associação Tucca – que assiste crianças com câncer – e vai apagar as luzes de sua torre, hoje à noite, por 10 minutos – em alusão à cegueira, no Dia Nacional de Conscientização para o problema. Como fará também o Teatro Municipal.