Roberto Livianu recebe hoje, como diretor do Instituto Não Aceito Corrupção, o prêmio Sabiá Laranjeira, atribuído pela plataforma Liderança Sustentável. No Espaço Promon.

A Pauliceia Literária reúne Luís Fernando Veríssimo, Cristovão Tezza e Alan Pauls, entre outros. De hoje a sábado, na AASP.

O Teatro Eva Herz comemora 9 anos, hoje, com o espetáculo Palavras Esquecidas – O Evangelho Segundo Tomé.

A regente francesa Nathalie Stetzmann se apresenta com a Osesp. De hoje a sábado, na Sala São Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Inspirado no plenário do Congresso, o coletivo O Grupo Inteiro abre hoje no Sesc Ipiranga a mostra Campos de Preposições. Em parceria com a Central Saint Martins, de Londres.