Henrique Meirelles será o expositor do almoço-debate do Lide, segunda-feira, no Hotel Grand Hyatt.

Maria Bethânia faz o show Bethânia e as Palavras, hoje, no Sesc Pinheiros.

Gilda Midani lança linha para casa, hoje, com coquetel na loja da Oscar Freire.

Marco Franzato e o Grupo Morena Rosa lançam a Cachaça Serafina. Hoje, com festa nos Jardins.

Mariah Rovery inaugura loja no Shopping Iguatemi. Hoje.

A Pinacoteca de São Paulo recebe, também hoje, o Travelers’ Choice Museus 2016, prêmio do TripAdvisor.